В Испании задержали одного из главарей российской мафии (видео)

Задержанный считается третьим лицом в иерархии международной русской мафии.

Испанская полиция задержала одного из лидеров международной русской мафии, а также еще двух его сообщников.

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Как сообщает испанское агентство EFE, задержанный считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии. Задержание состоялось на его встрече с сообщниками, где они якобы планировали убийство члена конкурирующего клана, чтобы продемонстрировать свою силу в Европе.

Согласно информации полиции, преступников задержали в городе Марбелья на юге Испании. Видео операции было обнародовано в Twitter испанской полиции.

Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5qpic.twitter.com/aHSFbgl4DI — Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.

Трое задержанных, как отмечается, планировали реорганизовать преступную группировку, по которой был нанесен мощный удар в ходе операции правоохранителей в июне, когда были задержаны 129 человек (в том числе, семеро «воров в законе»).

После сегодняшнего задержания полиция обыскала три жилых помещения и изъяла различные документы и компьютеры с информацией, а также поддельные польские и украинские удостоверения личности с именами задержанных.

Как сообщал УНИАН в феврале этого года, депутат Госдумы России Владислав Резник и еще 17 подозреваемых лиц предстали перед судом в Испании по обвинению в отмывании денег для двух российских мафиозных банд.

О так называемом «деле российской мафии в Испании» стало известно в 2008 году, после того как в Испании были арестованы несколько россиян, подозреваемых в связях с «Тамбовской ОПГ». Всего в деле фигурируют 18 россиян. По версии следствия, все они входили в тамбовской-малышевскую объединенную преступную группу и были причастны к отмыванию денег на более 50 миллионов с 1996 года. Лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске.