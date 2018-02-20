В Испании началось рассмотрение дела "российской мафии": перед судом предстал депутат Госдумы

Прокуроры просят для большинства подозреваемых до 5,5 лет заключения и штрафов в пределах до 100 миллионов евро.

Депутат Госдумы России Владислав Резник и еще 17 подозреваемых лиц предстали перед судом в Испании по обвинению в отмывании денег для двух российских мафиозных банд.

«Я пришел на заседание, потому что я ни в чем не виноват, и я доверяю испанской системе правосудия», – заявил Резник в суде Мадрида, передает Радио Свобода.

Прокуроры просят для большинства подозреваемых до 5,5 лет заключения и штрафов в пределах до 100 миллионов евро.

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О так называемом «деле российской мафии в Испании» стало известно в 2008 году, после того как в Испании были арестованы несколько россиян, подозреваемых в связях с «Тамбовской ОПГ». Всего в деле фигурируют 18 россиян. По версии следствия, все они входили в тамбовской-малышевскую объединенную преступную группу и были причастны к отмыванию денег на более 50 миллионов с 1996 года. Лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске.

Доказательством вины Резника следователи называли телефонные переговоры с Петровым. Адвокат депутата утверждает, что на записи звучит голос другого человека. Резник является членом правящей партии «Единая Россия» и член комитета по бюджету и налогам Государственной думы. Его жена Диана Гиндин также предстала перед судом вместе с пятью испанцами, которых обвиняют в оказании помощи российским компаниям в отмывании денег.

Тамбовская и Малышевская банды возникли в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов. Считается, что они контролировали десятки промышленных предприятий и занимались торговлей наркотиками, проституцией, крышеванием и отмыванием денег. Пик отмывания денег российскими бандами в Испании пришелся на 1990-е, когда богатые россияне начали скупать роскошные виллы в этой стране.