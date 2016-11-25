Путин вручил паспорт РФ поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

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"У вас много друзей в нашей стране, есть и профессиональные планы. Наличие гражданства России, российского паспорта, облегчает, конечно, общение с друзьями и реализацию этих планов", - сказал Путин на встрече с актером.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября российский лидер Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру, продюсеру, сценаристу, режиссеру и музыканту Стивену Сигалу.

При этом, в начале 2016 года Сигал, поддержавший оккупацию Россией Крыма, получил сербское гражданство.