Путин вручил паспорт РФ поддерживающему оккупацию Крыма Стивену Сигалу
23:19, 25 ноября 2016Мир
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Американский актер Стивен Сигал на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным получил свой новый российский паспорт.
Владимир Путин и Стивен Сигал / REUTERS
Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.
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"У вас много друзей в нашей стране, есть и профессиональные планы. Наличие гражданства России, российского паспорта, облегчает, конечно, общение с друзьями и реализацию этих планов", - сказал Путин на встрече с актером.
Как сообщал УНИАН, в начале ноября российский лидер Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства американскому актеру, продюсеру, сценаристу, режиссеру и музыканту Стивену Сигалу.
При этом, в начале 2016 года Сигал, поддержавший оккупацию Россией Крыма, получил сербское гражданство.
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