«Куда исчезла Меркель?»: Германия не может найти своего канцлера

Муж главы немецкого правительства впервые проводит отпуск без нее.

На протяжении предыдущих лет папарацци удавалось сфотографировать Ангелу Меркель и ее мужа Йоахима Сауэра в Альпах. Но в этом году канцлер Германии как сквозь землю провалилась. А Сауэр проводит отпуск с сыном от предыдущего брака.

Как пишет Reuters, немецкое издание Bild выдвинуло целый ряд объяснений, куда делась Меркель. Возможно, она у родственников в Восточной Германии, а может на "тайном задании".

«Где прячется канцлер?» - говорит заголовок популярной немецкой газеты.

«Она в летней резиденции или со своей 90-летней матерью в Уккермаке? Ее брак переживает кризис? Она в больнице? На тайном задании?», - рассуждает Bild.

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В прошлом месяце, отвечая на вопрос журналистов о планах на отпуск, Меркель сказала, что с нетерпением ждет отдых. Но деталей не раскрыла, сославшись на конфиденциальность. Пресс-секретарь федеральной канцелярии ФРГ отказался комментировать, где находится глава немецкого правительства.

Ангела Меркель и ее муж в браке уже 20 лет. Последний раз их видели вместе 25 июля на фестивале Байройт в Баварии. Хотя профессор химии Йоахим Сауэр редко появляется на люди с самой влиятельной женщиной Европы, он традиционно проводит с женой летние каникулы в Италии.

Издание напоминает, что Меркель, которая руководит правительством Германии с 2005 года, в этом году столкнулась с политическим наказанием. Она чуть не потеряла правящую коалицию из-за конфликта с ХСС в вопросе иммиграции. Кроме того, правые радикалы из «Альтернативы для Германии» после выборов попали в парламент.

Журнал Der Spiegel, комментируя исчезновение канцлера, пошутил, что таким образом, возможно, Меркель намекает избирателям “Альтернативы для Германии», что она незаменима.

«Может она пытается показать тем, кто любит лозунг «Меркель должна уйти!», на что будет похожа Германия, когда «Меркель исчезнет»», - пишет немецкий журнал.

Напомним, что недавно в России загадочно исчез президент Владимир Путин. Во время Чемпионата мира по футболу он вдруг не появился на матче между сборными России и Испании.