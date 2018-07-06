Путин снова пропал: сторонники теории заговора предполагают "очередную реинкарнацию"

Пользователи социальных сетей из России заметили исчезновение президента РФ Владимира Путина из информационного пространства.

По мнению россиян, глава РФ пропал 29 июня и уже неделю не появлялся на публике.

В социальных сетях вспоминают теории заговора, передает Medialeaks. Большинство пользователей отметило, что на публике президент не появлялся с 29 июня, то есть после того, как осмотрел площадку парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади в Москве с главой FIFA Джанни Инфантино.

Тема получила развитие, когда Путин не пришёл на матч чемпионата мира между сборными России и Испании 1 июля.

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Как пишет издание Znak, отсутствием на стадионе Путин не ограничился. В период со 2 по 8 июля в президентском графике были отменены все мероприятия, а новости и репортажи о запланированных встречах, по словам издания, не более, чем «консервы» недельной давности.

Пользователи считают, что остаётся неизвестным, где именно находится президент и чем он занят. Большинство склонились к мнению, что Путин готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая должна пройти 16 июля в Хельсинки.

Впрочем, сторонники теории заговора предполагают, что президент переживает очередную реинкарнацию. Между тем, в указанный период на сайте Кремля активность президента не затихала.

Напомним, в прошлый раз россияне "потеряли" Путина в феврале 2018 года. Во время выступления президент РФ говорил севшим голосом, а после завершения мероприятия его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил журналистам, что лидер России простудился.