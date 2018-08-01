В Швеции украли корону короля Карла IX (фото)

Преступники скрылись с места преступления на моторной лодке.

В Швеции воры украли две короны и державу из коллекции шведской королевской семьи.

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Как сообщает Reuters, преступники скрылись с места преступления на моторной лодке. По информации полиции, исторические ценности были украдены днем во вторник из собора в городе Стренгнес, расположенном к западу от Стокгольма.

Отмечается, что грабители разбили стеклянную витрину, где находились регалии короля Карла IX и его супруги королевы Кристины, и забрали две короны и державу XVII века.

Полиция пока никого не задержала и не установила личность подозреваемых, но сообщила о преступлении в СМИ, чтобы придать ему огласку и вернуть артефакты.

“Мы хотим распространить информацию и фотографии этих предметов, чтобы их можно было узнать”, - сказал представитель полиции Томас Агневик.

По словам полицейских, украденные предметы будет очень сложно продать на открытом рынке.

“Как правило, такие предметы рано или поздно находятся, потому что мало кто захочет держать их у себя”, - отметил Агневик.

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