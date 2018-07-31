КНДР и Южная Корея договорились убрать посты охраны из демилитаризованной зоны

КНДР и Южная Корея в пробном режиме готовы убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

В пограничном пункте Пханмунджом 31 июля состоялись переговоры между представителями Северной и Южной Кореи, в ходе которой стороны «достигли понимания» по ряду вопросов в сфере безопасности.

Об этом сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

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По имеющимся данным, КНДР и Южная Корея в пробном режиме готовы убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны. В настоящее время там располагаются 60 охранных постов Южной Кореи и 160 постов КНДР.

Также стало известно, что стороны достигли договоренности по совместному извлечению останков солдат, погребенных на территории демилитаризованной зоны между двумя странами.

Ранее сообщалось, что генералы из Северной и Южной Кореи обсудили практические меры для снижения опасности войны.