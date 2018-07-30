Сенатор считает, что действующие меры не работают, так как Россия "все еще пытается вмешаться в выборы".

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, которые США ввели против России, не работают, поэтому сейчас в Сенате разрабатывают новый законопроект об ограничительных мерах.

В интервью телеканалу Fox News политик заявил, что "на 100%" хотел бы увидеть новые санкции против РФ, передает "Новое время".

В то же время Грэм отметил, что президент США Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении России в отличие от своего предшественника Барака Обамы.

При этом сенатор считает, что действующие меры не работают, так как Россия "все еще пытается вмешаться в наши выборы".

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По его словам, Трамп уже встретился с Советом национальной безопасности и потребовал укрепить избирательную инфраструктуру от действий России и других стран.

Также сенатор рассказал, что в работе над законопроектом о новых санкциях против РФ будет участвовать госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее сообщалось, что Конгресс США выразил готовность рассмотреть новые санкции против России. Дополнительные санкции в отношении России могут быть введены из-за ее вмешательства в президентские выборы в 2016 году.