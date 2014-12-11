Во Франции на медцентр упал военный самолет, один человек погиб
12:48, 11 декабря 2014Мир
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Самолет военно-воздушных сил Франции упал на медицинский центр для инвалидов вблизи города Тур.
Минобороны Франции сообщает о шести раненых / Franceblue
Как сообщает Новое Время со ссылкой на Le Figaro, в результате крушения погиб один человек, ранения получили как минимум пять.
Очевидцы трагедии рассказывают, что самолет упал на медцентр, что находится в пригороде, так как пилот пытался избежать падения на жилые кварталы города.
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В то же время, Минобороны Франции сообщает о шести раненых.
В медицинском центре, на который упал самолет, могут проживать 88 лиц с ограниченными возможностями.
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