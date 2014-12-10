Die Zeit: Нет никакого особого немецкого выхода для Путина

Об этом сообщает Катрин Гёринг-Экардт в статье «Нет никакого особого немецкого выхода для Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

После окончания коммунистического господства в Восточной Европе мы все мечтали об общем европейском мирном и безопасном обществе. Люди, ответственные за провал этой мечты, вовсе не те, которых пытаются навязать авторы призыва «Не от нашего имени», их не найти на Майдане, в столицах Западной Европы или Соединенных Штатов. Кто помнит исторический момент 25 лет назад, тот должен сказать, что с окончанием холодной войны, закончилось также время, когда Москва и Вашингтон могли указывать людям в Киеве, Варшаве или Таллинне, что им делать и думать.

Президент России Владимир Путин и европейские правые популисты хотят вернуться в мир сильных национальных государств, в которых большие страны доминируют над малыми, и подавление собственного народа объясняется «внутренними вопросами». Свобода и самоопределение Украины являются лишь разменной монетой в этом мире.

Авторы призыва приводят такие же аргументы, как Путин в своем обращении к нации. Они сравнивают обращение Запада с Россией сегодня с обращением Гитлера с Советским Союзом в 1941 году. Другими словами: новая «сфера влияния» России включает Восточную Европу, а кто с этим не согласен, в соответствии с этой логикой, не оставляет России другого выбора, кроме как начать войну против западной «политики подчинения». Путин узаконил, таким образом, нарушающую международное право аннексию Крыма.

Европу определяет не Путин

25 лет назад мы мечтали не только об объединенной зоне мира и безопасности. Свобода и демократия, на распространение которых мы так надеялись, к сожалению, не утвердились во всей Европе. События в Беларуси и Азербайджане служат тому доказательством - Россия Путина еще одним. Сейчас мы переживаем последствия несостоявшейся демократизации.

Свобода и демократия являются и останутся необходимым условием для стабильной жизни и прочного мира. Продвижение этих ценностей, следовательно, - задача постоянной мирной политики, которая заслужила такое название. Поэтому, мы должны поддержать тех, кто стремится к свободе и демократии, - в Украине, а также в России и Беларуси. Если мы в Европе сейчас не отстоим свои ценности, то мы потеряем себя; мы оставляем Украину в беде, и, в конечном счете, вытесняем Россию из Европы. Не Путин определяет Европу. Мы делаем это сами, а также те, кто разделяет европейские ценности.

Санкции – инструмент дипломатии

В Германии ни один человек с политической ответственностью не пытается изолировать Россию. Напротив: Германия за последние двенадцать месяцев очень часто, много и с огромной выдержкой искала возможности для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его министром иностранных дел Лавровым и другими ответственными лицами. Государства-члены ЕС действуют разумно и, что более важно: они действуют сообща в знак солидарности друг с другом.

Восприятие политики Кремля в Риге, по понятным причинам, отличается от восприятия в Лиссабоне. Но то, чего Путин и подписавшие обращение, похоже, не хотят видеть: Европа обдумывает каждый шаг. Экономические санкции не являются шагом в направлении военной эскалации, они, по сути, инструмент дипломатии.

Диалог с Россией должен быть и будет продолжен в тесном сотрудничестве с европейскими партнерами в Германии. Хотя авторы обращения делают вид, будто нет никакого особого немецкого выхода.

Дверь для президента Путина, разумеется, остается открытой, чтобы он мог вернуться к конструктивным отношениям с ЕС и общими соседями. Но если танки снова окажутся в Украине и жестокая война на востоке Европы продолжится, мы вынуждены будем отвергнуть это предложение. Поскольку война – не то, к чему мы «стремимся». Война – это то, что происходит в Украине каждый день, с ведома и по воле лидеров России. Эта война началась, и будет продолжаться до тех пор, пока она нужна Путину для сохранения власти. Кто оправдывает ответственность и стоящий за ней здравый смысл, скрытый предполагаемой вялостью и небрежностью обеих сторон, содействует опасному релятивизму.

К сожалению, не похоже, что российское правительство заинтересовано в нормализации ситуации. Поэтому санкции остаются правильным решением и сегодня, потому что никто не может знать, где остановится Путин. Ему не нужно понимать страхи россиян, он их создает. Будет ли «Запад» со своим предполагаемым расширением - суверенный выбор альянса нашими соседями - представлен в качестве врага или нет, находится полностью в его руках. Самоизоляция России выгодна не для народа, а для Путина и олигархов, которые его поддерживают.

Взаимодействие с гражданским обществом

И мы также не должны помогать Путину в неправильном определении виновников бедственного экономического положения в России. Кризис возник не из-за западных санкций, а из-за внутренней политики государства.

Авторитарная власть Путина никогда не сталкивалась с такими вызовами, как в 2011-2012 году, когда в России все больше и больше людей отвернулись от его политики и выступили за демократию и прогресс. Что это значило бы для него, если бы - начиная с движения на Майдане год назад – в России также стали утверждаться демократия и прогресс?

Ключ к борьбе с дальнейшим ожесточением, следовательно, не в переговорах с Путиным о правах и ценностях, которые не подлежат обсуждению. А в большем взаимодействии с гражданским обществом и в поддержке тех, кто хочет построить действительно демократическое, плюралистическое и мирное общество в России. Это один из немногих оставшихся в настоящее время путей для достижения мира во взаимоотношениях.