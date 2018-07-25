Секс и соцсети: СМИ узнали, как российская шпионка Бутина могла проникнуть во влиятельные круги в США

Платформы социальных медиа очень помогали ей в этом деле: она прокладывала себе путь через консервативную политику США.

Мария Бутина, россиянка, которую обвиняют в исполнении роли агента Кремля в США, является примером того, как социальные медиа могут помогать в скрытых операциях влияния - и не только как пропагандистские платформы, направленные на расшатывание или деформирование общественного мнения.

Такое мнение высказал чиновник контрразведки США, пожелавший сохранить анонимность, пишет Голос Америки.

Во времена до появления Интернета тем, кто распространял российское влияние, приходилось охотиться на "цели" в мозговых центрах и на посольских мероприятиях, политических конференциях и ярмарках. Но теперь они могут объединить физическое и виртуальное.

"Бутина использовала старые методы работы разведки, появляясь на политических мероприятиях, заводя контакты, а затем добавляя их в друзья на Facebook или LinkedIn, и наоборот. Платформы социальных медиа полезные для планирования сетей дружбы и открытия дверей", - добавляет чиновник.

29-летней Бутиной предъявлено обвинение на прошлой неделе в исполнении роли агента Кремля в Соединенных Штатах. Департамент юстиции утверждает, что она регулярно контактировала с российскими спецслужбами. Ее обвиняют в сговоре действовать от имени российского правительства и не регистрироваться как иностранный агент. Бутина не признает себя виновной.

Ей не было официально предъявлено обвинение в шпионаже - скорее всего потому, что ее роль состояла не в том, чтобы похитить государственные и военные тайны, а чтобы войти в политические круги США такими способами, какие были бы полезными для внешнеполитических целей России, в том числе для углубления политических противостояний в странах Запада и открытия путей воздействия.

Из более традиционных методов работы разведки Бутина якобы, по словам американских прокуроров, использовала предложение секса американским политикам и лоббистам, в одном из случаев - чтобы попытаться получить работу в американской лоббистской организации, которая была ее целью. Она жила с вдвое старшим ее политиком-республиканцем, который был идентифицирован в американских СМИ как лоббист Пол Эриксон.

Женщина, которая приехала в США в 2014 году по студенческой визе, основала в России группу под названием "Право на ношение оружия" и использовала движение для проникновения в Национальную стрелковую ассоциацию (NRA) и консервативные лоббистские группы, чтобы влиться в американские политические круги.

Платформы социальных медиа очень помогали ей в этом деле: она прокладывала себе путь через консервативную политику США, хвастаясь на своей странице в Facebook встречами, среди прочего, с бывшими кандидатами в президенты от республиканцев Риком Санторумома и Скоттом Уокером, нынешним губернатором штата Висконсин.

Использование открытых платформ для социальных сетей также несет риск: если быть активным на Facebook, возрастает шанс быть разоблаченным, вызывая внимание стражей контрразведки, а также журналистов. Чиновник контрразведки замечает, что Бутина одинаково привлекала к себе внимание как своей активностью в социальных сетях, так и физической деятельностью. Настолько, что разведывательный комитет Сената даже вызвал ее свидетельствовать ранее в этом году.

Как сообщалось, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

Ей выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с "американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием ... с целью продвижения интересов Российской Федерации".

После первого обвинения руссиянке грозило 5 лет тюрьмы, теперь ей "светят" все десять.

Выяснилось также, что в 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. "Новороссии".