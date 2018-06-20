Израильские истребители атаковали объекты в секторе Газа в ответ на запуск воздушных змеев

В Израильской армии возложили всю ответственность за последствия на исламистское движение ХАМАС.

Истребители вооруженных сил Израиля атаковали три военных объекта в сектора Газа после запуска с его территории воздушных шаров и змеев с взрывчатыми веществами. Об этом сообщил представитель сил обороны Израиля в Twitter.

Earlier tonight, Wednesday June 20, IAF fighter jets targeted three military targets in a Hamas compound in the southern Gaza Strip — IDF (@IDFSpokesperson) June 19, 2018

В армии Израиля отметили, что ударам подверглись три военных объекта на юге сектора Газа и возложили всю ответственность за последствия на исламистское движение ХАМАС. Военные также сообщили, что после атаки истребителей с территории сектора Газа в направлении Израиля были запущены пять ракет.

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Как сообщал УНИАН, ранее Израиль начал строить морской барьер на границе с сектором Газа.