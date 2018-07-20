Меркель порадовалась возможности новой встречи Путина и Трампа

Россия замечена в ведении "гибридных войн" и дезинформации, заявила Ангела Меркель. Она также рассказала о том, как следует отвечать на эти действия.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) приветствовала встречу и переговоры президентов России и США, отметив, что они являются главами ядерных держав. "Всегда, когда ведутся переговоры, - это хорошо для всех", - сказала Меркель в пятницу, 20 июля, на ежегодной летней пресс-конференции.

Она напомнила, что президент РФ не был в США с 2015 года, и заявила, что было бы правильно продолжать встречи лидеров США и РФ, пишет DW.

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После саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки стало известно, что Трамп решил пригласить президента России в Вашингтон осенью 2018 года и поручил своему советнику Джона Болтона заняться решением этого вопроса.

Отвечая на вопрос об отношениях Германии и США, она заявила, что Соединенные Штаты - важный партнер. "У нас не всегда одинаковые мнения, но стоит разрешать конфликты", -сказала Меркель.