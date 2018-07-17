Маккейн назвал выступление Трампа в Хельсинки "одним из самых позорных"

Маккейн отметил, что Трамп оказался не только неспособным, "но и таким, который не желает давать отпор Путину".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал "одним из самых позорных выступлений американского президента за всю историю" заявления Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки.

По мнению Маккейна, встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки была "трагической ошибкой", передает Associated Press.

Маккейн отметил, что Трамп оказался не только неспособным, "но и таким, который не желает давать отпор Путину".

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По словам американского сенатора, Трамп и Путин, "казалось, говорят по одному и тому же сценарию", так как Трамп сделал "осознанный выбор защищать тирана".

Он добавил, что ущерб, нанесенный "наивностью, эгоизмом, ошибочным равенством и симпатией к автократам" Трампа, трудно посчитать.

Как сообщал УНИАН, Трампа раскритиковали и ряд других членов Республиканской партии. По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по тем вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.

Также, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил президента США Дональда Трампа в измене из-за пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.