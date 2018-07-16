Путин на вопрос о компромате на Трампа предложил "выбросить эту шелуху из головы"

Российский президент заявляет, что даже не знал о приезде Трампа в Россию как бизнесмена.

Президент России Владимир Путин на вопрос о наличии у российских спецслужб компрометирующих сведений на президента США Дональда Трампа предложил «выбросить эту шелуху из головы».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Хельсинки (Финляндия) по итогам переговоров с Трампом.

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«Что касается каких-то компроматов. Якобы мы собирали компромат на господина Трампа, когда он приезжал в Москву. Уважаемый коллега, когда господин Трамп приезжал в Москву, я даже не знал, что он там находится. Я с уважением отношусь к президенту Трампу как к главе американского государства, но когда он приезжал в качестве бизнесмена, я даже не знал, что он находится в Москве», - сказал Путин.

По его словам, на Питерский экономический форум приехало свыше 500 американских бизнесменов высокого ранга, но он не вспомнит их по фамилиям.

«Что вы думаете, что мы по каждому из них организовываем оперативную работу и собираем какой-то компромат? Большей ерунды себе трудно представить. Выбросите пожалуйста эту шелуху из головы», - заявил он.