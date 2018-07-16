Американские СМИ о встрече Трампа с Путиным: что-то похожее на саммит со Сталиным в Ялте, что может подорвать Украину

Пресса с напряжением отреагировала на встречу президентов США и России, обдумывая возможные угрожающие последствия.

Когда президент России Владимир Путин сядет за стол переговоров в Хельсинки, он наверняка будет размышлять над проблемами разведки, совсем не связанными с лидером США, который будет сидеть напротив. Ведь шпионская элита российского автократа была разоблачена американскими разведчиками, пишет сегодня Washington Post, напоминая об обвинениях против 12 российских лазутчиков, которые два дня назад выдвинул специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер.

В документе было указано все: места, даты, принадлежность к частям, случаи применения киберметодов ГРУ, тайные схемы финансирования через Bitcoin и тому подобное. Наверное, Путин спрашивает себя: «И как американцы обо всем этом узнали? Какие еще операции были разоблачены? Что они еще там знают?».

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Лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal писало, что в Хельсинки Трамп отправится таким же, как и большинство его предшественников: без знаний о недавней истории России и с явным непониманием того, что можно получить от разговора с Путиным. Издание напоминает, что напряжение в американо-российских отношениях появилось из-за российской агрессии, а не отсутствия коммуникации. Если в результате встречи будут заключены какие-то формальные или неформальные договоренности, это легитимизирует поступки России, а ее агрессивное поведение станет еще хуже. Издание также напоминает, что Трамп перед встречей допускал возможность признания российских претензий на Крым. Это может побудить Кремль к оживлению войны на Донбассе. Кроме того, последствия встречи в Хельсинки могут привести к политической нестабильности в Украине, где националистические круги могут выступить против правительства.

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Издание Newsweek обратило внимание на комментарий советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о встрече Трампа с Путиным. Споря с американскими журналистами, он сравнил сегодняшнюю беседу в Хельсинки со встречей президента Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с диктатором СССР Иосифом Сталиным в Ялте после Второй мировой войны.

«Франклин Рузвельт встречался с Иосифом Сталиным во времена, когда активность в России была даже хуже, чем сегодня. Я не оправдываю нынешнее поведение, но не похоже, чтобы Рузвельта и либеральных демократов что-то волновало в те времена, когда он встречался со Сталиным. Давайте посмотрим на вещи с исторической перспективы», - сказал советник президента США.

Тем временем, издание New York Times писало, что Владимир Путин уже получил от Дональда Трампа почти все, что хотел. Ведь его главной целью на такой желаемой встречи в Хельсинки было провести разговор без трений и споров. Чтобы это стало символом конца усилий Запада по изоляции России после вторжения в Украину и вмешательства в американские выборы.

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«Если Трамп скажет: «Пусть прошлое останется в прошлом, нам надо управлять миром», - это будет именно то, что Москве нужно», - сказал изданию российский независимый эксперт по иностранным делам Владимир Фролов.