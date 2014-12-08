В МИД РФ заявляют, что США с помощью санкций хотят создать условия для смены власти в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в Госдуме РФ сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Из-за "воссоединения" Крыма и Севастополя с РФ и событий в Донбассе американцы на данный момент ввели санкции против 50 российских граждан, включая руководство обеих палат Федерального собрания, представителей руководства и администрации президента России и правительства. А также 47 наших компаний и банков, в том числе флагманских, таких как "Газпром" и "Роснефть", "Внешэкономбанк", ВТБ и так далее", - сказал Рябков.

При этом он заявил, что за декларируемой целью заставить РФ изменить позицию по Украине просматривается и практически не скрывается задача "формирования социально-экономических условий для смены власти в России".

Читайте такжеВ Госдуме заявили о начале новой «холодной войны» между РФ и СШАПо его словам Рябкова, параллельно продолжается "выкручивание рук" и "понукание" в отношении союзников США для того, чтобы они "держали антироссийский фронт" в вопросе санкций.

Он подчеркнул, что вину за нынешний кризис Вашингтон возлагает на РФ и улучшение атмосферы отношений связывает с изменением российской политики в отношении Киева.