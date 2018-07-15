В Финляндии проходит многотысячный митинг против приезда Трампа и Путина (фоторепортаж)

По оценкам полиции Хельсинки, в митинге участвовали 1500 человек.

В воскресенье, 15 июля, в столице Финляндии Хельсинки началась серия демонстраций, приуроченных встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Участники самой крупной демонстрации Helsinki Calling в поддержку прав человека и за демократию прошли маршем от парка Кайсаниеми до Сенатской площади, пишет Новое время.

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По оценкам полиции Хельсинки, в митинге участвовали 1500 человек. На Сенатской площади количество митингующих возросло до 2500 человек. Часть из них - туристы. Организаторы ожидают, что к митингу присоединятся 15 тысяч человек.

Митинг прибыл на Сенатскую площадь. По оценкам в митинге на Сенатской площади участвуют 2500 человек. Часть из них - туристы. #Helsinkipic.twitter.com/zddhcBBu7V — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) July 15, 2018

Активисты Helsinki Calling во время шествия несли транспаранты "Права человека для всех!", "Хельсинки призывает к миру!", "Вернем правам человека былое величие", "Мы - свобода, мы - равенство, мы - перемены", "Проснитесь - сбросьте Трампа!"

В акции молодежного отделения партии Истинные финны Welcome Trump на площади Наринккатори участвовали 50 человек. По сообщениям полиции, митинг на Наринккатори уже закончился.

Напомним, что встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.