Порноактрису, которая получила $130 тысяч от Трампа, арестовали в стрип-клубе

Адвокат заявил, что арест Сторми Дэниэлс "политически мотивирован".

Порноактриса Сторми Дэниэлс, ранее оказавшаяся в центре скандала из-за связи с президентом США Дональдом Трампом, арестована из-за того, что позволила посетителю стрип-клуба в Огайо дотронуться к себе. Об этом сообщил ее адвокат.

Как передает CNN, адвокат отметил, что контакт с посетителем был "не сексуального характера". По его словам, Сторми Дэниэлс выступала с таким же номером в "сотне" стрип-клубов по всей стране.

Адвокат предположил, что арест - политически мотивирован. Он заявил, что будет оспаривать предъявленные Сторми Дэнэлс обвинения.

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Как сообщал УНИАН, Сторми Дэниэлс в начале марта подала на Трампа в суд. Она заявляет, что договоренность о неразглашении сведений по поводу ее связи с политиком недействительна. По ее словам, Трамп в канун выборов 2016 года через своего адвоката Коэна передал Дэниелс $130 тыс., но подпись под соглашением о неразглашении не поставил. Актриса позднее добавила, что готова вернуть деньги, а взамен попросила не препятствовать ее попыткам рассказать об отношениях с нынешним главой государства. По словам Дениэлс, у нее с Трампом была интимная связь в 2006 году. Президент США отрицает эту информацию.

Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в мае стал адвокатом Трампа. Он заявил, что деньги были выплачены порноактрисе, чтобы защитить семью Трампа. При этом заявления Сторми Дэниэлс он назвал ложными.