В США Палата представителей одобрила резолюцию о поддержке НАТО
Палата представителей конгресса США единогласно одобрила резолюцию, которая выражает поддержку НАТО.
Об этом пишет The Hill.
В резолюции Североатлантический альянс называют "важнейшим и критическим звеном в сфере безопасности между Соединенными Штатами и Европой".
Ранее аналогичную резолюцию принял сенат, в поддержку выступили 97 сенаторов, против - 2 сенатора.
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Также, отмечает издание, в резолюции говорится, что палата представителей "поддерживает сохранение санкций Соединенных Штатов, введенных против России".
Кроме этого, в резолюции говорится о необходимости для США "сохранять и увеличивать политическую, экономическую поддержку стран Центральной и Восточной Европы".
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп предложил, чтобы страны-члены НАТО отчисляли на деятельность Альянса ежегодно 4% ВВП своей страны. Сейчас же этот показатель составляет 2%.