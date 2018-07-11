В оккупированном Крыму проходят военные учения с ракетными комплексами

Планируется, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет.

Россия проводит в оккупированном Крыму очередные военные учения - ракетные комплексы РФ «Бал» и «Бастион» отрабатывают выход на позиции, а затем проведут электронные пуски по морским целям.

Об этом сообщает "Крым. Реалии". «Расчеты боевой техники отрабатывают выдвижение в назначенные районы, развертывание и подготовку оружия к применению в соответствие с действующими временными нормативами. Планируется, что в ходе учебных мероприятий расчеты ракетных комплексов выполнят условные (электронные) пуски ракет», – говорится в сообщении.

В тренировках примут участие мобильные береговые комплексы разведки морской и воздушной обстановки и экипажи самолетов СУ-30СМ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

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Накануне в Севастопольской бухте российские военные провели учения по задержанию подводных диверсантов.

Российский десантный корабль «Николай Фильченков» в районе полигона «Опук» в аннексированном Крыму выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению". Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма.