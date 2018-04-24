Россия начала в Крыму военные учения с ракетными комплексами

В учениях задействуют береговые ракетные комплексы.

В аннексированном Россией Крыму оккупанты начали проведение военных учений, на которых отрабатывают "выявление кораблей условного противника".

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота России.

Читайте такжеВ Крыму размещены шесть ядерных боеголовок — Джемилев

Согласно сообщению ведомства, в учениях будут задействованы береговые ракетные комплексы. В ведомстве напомнили, что в Крыму размещены российские расчеты ракетных комплексов "Бастион" и "Балл". Командно-штабные учения ракетной бригады Черноморского флота России происходит на полигоне боевой подготовки в Крыму.

"На следующем этапе учения расчеты отработают развертывание ракетных комплексов на местности и изменение огневых позиций. Завершающим этапом зачетного тактического учения станет выполнение ракетчиками заданий по выявлению условных надводных целей с дальнейшей передачей полученных данных на командный пункт", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в России на военных учениях произошел взрыв.