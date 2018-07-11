Афины выдворят двух российских дипломатов – СМИ

Официальные Афины обвиняют дипломатов из РФ в изъятии и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих чиновников.

В Греции решили немедленно выдворить двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела этой страны.

Об этом сообщает издание Kathimerini.

Читайте такжеГреция требует от Великобритании вернуть скульптуры Парфенона

"Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции", - сообщает издание.

Официальные Афины обвиняют дипломатов из РФ в изъятии и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих чиновников.

По информации высокопоставленных греческих дипломатов, Афины призывают к немедленному выдворению двух россиян, в том числе сотрудника посольства РФ Виктора Яковлева. Эти же источники отметили, что эта инициатива появилась после многочисленных скоординированных усилий России, призванных распространить российское влияние в Греции, в том числе через деятельность Императорского православного палестинского общества.

В то же время, как утверждает издание, несмотря на это Греция продолжает согласно многолетней политике, стремиться к хорошим партнерским отношениям с РФ и развитию дружбы народов обеих стран. Однако, как заявили источники, это возможно лишь при условии, если обе страны будут уважать суверенитет друг друга.