Афины выдворят двух российских дипломатов – СМИ

10:38, 11 июля 2018
Мир
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В Афинах отреагировали на попытки РФ распространить свое влияние в Греции / REUTERS

Об этом сообщает издание Kathimerini.

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"Греческое правительство решило выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в Грецию еще двум, обвиняя их во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях против национальной безопасности Греции", - сообщает издание.

Официальные Афины обвиняют дипломатов из РФ в изъятии и распространении информации, а также в неудачной попытке подкупа греческих чиновников.

По информации высокопоставленных греческих дипломатов, Афины призывают к немедленному выдворению двух россиян, в том числе сотрудника посольства РФ Виктора Яковлева. Эти же источники отметили, что эта инициатива появилась после многочисленных скоординированных усилий России, призванных распространить российское влияние в Греции, в том числе через деятельность Императорского православного палестинского общества.

В то же время, как утверждает издание, несмотря на это Греция продолжает согласно многолетней политике, стремиться к хорошим партнерским отношениям с РФ и развитию дружбы народов обеих стран. Однако, как заявили источники, это возможно лишь при условии, если обе страны будут уважать суверенитет друг друга.

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Теги: #Греция#Росія