"Стоп Путин": В центре Афин прошла акция против российской агрессии в Украине

Митингующие на акции "Стоп Путин, стоп война" выступали против российской агрессии в Украине, передает «5 канал».

На центральной площади греческой столицы полторы сотни людей с украинскими флагами скандировали лозунги, осуждающие действия Москвы в отношении Украины.

Активисты, среди которых были представители украинской и грузинской диаспор, а также греки, требовали усилить присутствие миссии ОБСЕ на Донбассе и освободить незаконно заключенных в РФ украинцев.

Читайте такжеРоссия заставляет Донбасс и Украину истекать кровью, пока этого желает хозяин Кремля - ПорошенкоОтмечается, что активисты также рассказывали обычным прохожим о ситуации в Украине и раздавали листовки на английском и греческом языках.

Как ранее сообщал УНИАН, украинцы в более 70 городах по меньшей мере 27 стран мира 14 октября вышли на акцию «Stop putin's War In Ukraine 2.0».

14 октября акция «Stop putin's war in Ukraine» прошла под посольством России в Киеве. 13 октября митинг состоялся в Риме.