Украине грозит новый Майдан, который сразу приведет к кровавой бойне - СМИ

Начатые три года назад реформы превратились в фарс, суды так же подчиняются Порошенко, как ранее Януковичу, парламент превратился в столкновение олигархических интересов, а воровство и хаос в стране процветают сильней, чем до революции.

В Украине в этом году возможен новый Майдан. На этот раз, однако, он рискует перерасти в кровавую резню, поскольку и у силовиков, и у потенциальных протестующих за плечами - опыт предыдущих лет.

Трудно поверить, но показатели экономического развития и ключевые социальные параметры Украины на уровне африканских стран, пишет "Главред", ссылаясь на издание Polska Niepodległa.

Декларативные реформы властей – только пустые фразы или имитация деятельности. Не с сегодняшнего дня или с Майдана, а все последние 27 лет. Результатом является прогрессирующий хаос и деморализация, лишающие Украину способность сотрудничать с ЕС и НАТО.

Отмечается, что Революция достоинства в 2014 году доказала, что украинцы доросли до независимого государства, и в то же время они не заслуживают судьбы, подготовленной для них своими правящими элитами.

"Нет сомнения, что основной и единственной причиной цивилизационного штопора, в который свалилась Украина, является давняя власть воровской олигархии, грабящей нацию. Прогрессирующий хаос, деморализация и, прежде всего, коррупция являются лишь симптомами этого явления", - говорится в статье.

Сегодня Украина обладает экономикой меньше польской, с явной сырьевой ориентаций, а главный экспортный товар дешевый, потому что он - неквалифицированная рабочая сила, подчеркивается в материале.

"Для ясности: неуклонное и ускоряющееся падение в цивилизационную пропасть в первую очередь пугает украинцев, которые боятся деградации своей родины. Как образно описал эту проблему еженедельник "Зеркало недели", за 27 лет жизни при независимости Украина регрессировала из эпохи XXI века с космическими ракетами к началу прошлого века с немым кино", - подчеркнули журналисты.

Вопрос, которые задают украинские публицисты: переживет ли страна еще один год, учитывая, что ситуация, в которой она оказалась, еще хуже, чем до революции на Майдане в 2014 году? От ответа – положительного или отрицательного - зависит не только будущее самой Украины, но и стабильность Европы и, возможно, мира. Хотя бы по этой причине стоит обратить внимание на процесс африканизации нашего стратегического партнера.

Курс на Африку

Украина не может достигнуть ВВП 1990 года. В то же время регрессия оказалась настолько велика, что показатели нынешнего развития ставят ее рядом с африканскими странами. Что касается уровня экономического развития, то Украина едва-едва выше, чем такие страны, как Габон, Ботсвана, Намибия или Алжир, Тунис и Египет, расположенные на севере Африки.

В оценке экономических достижений независимости еженедельник "Зеркало недели" предлагает название "величайшая экономическая трагедия на рубеже 20 и 21 веков". Ключевым доказательством является снижение ВВП Украины на 35%. По данным Всемирного банка, подобного не было ни в одной другой стране. Из 166 стран, которые обнародовали свои показатели, похожих примеров в 1991-2015 годах было всего пять: следующие за Украиной места занимают Молдавия (-29%), Грузия (-14%), Зимбабве (-2,3%) и Южно-Африканская Республика (-0,94%). Учитывая динамику развития, можно говорить, что украинская экономика совершила втрое больший регресс, чем статистическое африканское государство за тот же период.

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Более понятным аргументом будет сравнение текущих показателей Польши и Украины. Наш национальный доход, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2016 году составил 27690 долларов США. В 2017 году в пересчете на душу населения — 12721 доллар. Второй показатель вырос с 1991 года в 7,5 раз. Для Украины эти значения составили 8320 и 2300 долларов соответственно. В любом случае, по показателю ВВП на душу населения Украина находится между Марокко (2900 долл.) и Гондурасом (2200 долл.). Каждые пять лет с Украины уезжало 2 — 2,5 миллиона человек, получается, что гастарбайтерами стали 10-12 миллионов украинцев. При сохранении нынешнего темпа в 2050 году из нынешних 42 миллионов украинцев в стране останется не более 32 миллионов. Один только этот параметр указывает на масштаб национальной катастрофы.

"Это прямой результат сокращения экономики, которая не может обеспечить работой и заработком население. В течение 27 лет целые разделы исчезли из экономического словаря Украины: космическая, приборная, машинная, оптическая и электронная промышленность. Понятия "робототехника" или "автоматизация технологического процесса" стали далеким воспоминанием", - подчеркивается в статье.

Начатые три года назад реформы превратились в фарс

Как метко заметила французская газета Le Figaro, Революция достоинства на Майдане привела к смене режима, но не сути власти и не системы.

В материале говорится, что как и прежде, в Украине применяется железный закон олигархии. Узкие элиты узурпируют национальное богатство, чтобы на основе экономического диктата создавать такие институты власти, которые укрепляют их экономический и финансовый потенциал. Это порочный и смертельный круг для государства и общества, в котором невозможно проводить реформы. Класс олигархов не позволяет провести санацию, чтобы не лишиться свой привилегированной роли.

"Националисты монополизировали историю и идеологию государства, а их базой являются силовые структуры, в том числе многочисленные волонтерские подразделения. Однако им нужны источники финансирования - ими стали олигархические кланы. Они - крупнейшие выгодоприобретатели революции, которая должна была устранить их из экономической и политической жизни. Либералы и демократы оказались в роли защищающихся, а гражданское общество и свободные СМИ снова стали испытывать на себе репрессии", - отметили журналисты.

Подчеркивается, что в этой ситуации реформы, начатые три года назад, превратились в фарс. Благодаря умелым манипуляциям с люстрацией из государственного аппарата были вымыты профессионалы.

"Место честного персонала заняли коррумпированные карьеристы. Реформы в судебной системе попросту саботировались и теперь она настолько же подчинена Петру Порошенко, насколько была его предшественнику. Антикоррупционные структуры, правда, появились, но работают они только тогда, когда Запад начинает оказывать на Киев сильное давление. Воровство и хаос в стране процветают сильней, чем до революции. Парламент, как и раньше, является областью столкновения олигархических интересов или ареной борьбы между кланами государственных учреждений и бизнеса. Президент только имитирует оздоровление Украины, все больше сосредотачиваясь на расширении своей власти и умножении богатств", - пишет издание Polska Niepodległa.

"У украинцев растет евроскептицизм, чему способствуют огромные социальные издержки кризиса. Может ли все закончиться появлением жесткого политика, который разрушит этот олигархический порочный круг сверху? К сожалению, возможен и новый Майдан, о котором предупреждает "Зеркало недели". На этот раз, однако, он сразу приведет к кровавой бойне", - подытожили в статье.