Маск протестировал субмарину для спасения таиладских детей (видео)

Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.

Американский предприниматель Илон Маск протестировал мини-субмарину, специально созданную для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде.

Видео подводных испытаний он опубликовал в Twitter в воскресенье, 8 июля.

Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На видео показано, как один дайвер тянет мини-субмарину за собой, пока другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

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6 июля Илон Маск отправил в Таиланд специалистов для помощи в спасении группы школьников из затопленной пещеры. Изобретатель предложил использовать мини-субмарину, чьи небольшие размеры позволят ей легко проходить через узкие проходы пещеры. По его словам, аппарат должен быть достаточно легким, чтобы его могли несли два дайвера.

Спасательная операция в Таиланде началась ранним утром в воскресенье, 8 июля. По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, четверо детей удалось вывезти из пещеры. Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили в воскресенье вечером. В штабе спасательной операции заявили, что запасы кислорода в пещере истощились, поэтому было принято решение о приостановке операции минимум на 10 часов.