Бои в Грозном унесли жизни более 70 кадыровцев - СМИ
00:11, 05 декабря 2014Мир
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Во время боев в столице Чечни - Грозном - погибли более 70 полицейских.
REUTERS
Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на издание "Кавказ-центр".
Представители власти чеченского президента Рамзана Кадырова утверждают, что их потери составили 10 убитых и 28 раненых.
При этом некоторые российские СМИ пишут, что число убитых полицейских все еще уточняется.
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"Утечка информации от кадыровцев свидетельствует о гораздо больших потерях у них. Называется цифра 70-80 уничтоженных", - пишет издание.
В то же время, по разным данным, в Грозном погибли около 10 повстанцев. Основные события развивались возле Дома печати и городской школы N20.
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