Бои в Грозном унесли жизни более 70 кадыровцев - СМИ

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на издание "Кавказ-центр".

Представители власти чеченского президента Рамзана Кадырова утверждают, что их потери составили 10 убитых и 28 раненых.

При этом некоторые российские СМИ пишут, что число убитых полицейских все еще уточняется.

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"Утечка информации от кадыровцев свидетельствует о гораздо больших потерях у них. Называется цифра 70-80 уничтоженных", - пишет издание.

В то же время, по разным данным, в Грозном погибли около 10 повстанцев. Основные события развивались возле Дома печати и городской школы N20.