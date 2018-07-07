Цукерберг вошел в тройку самых богатых людей мира

Все трое лидеров представляют сферу информационных технологий.

Основатель Facebook Марк Цукерберг обошел инвестора Уоррена Баффета в списке самых богатых людей в мире и стал третьим в рейтинге толстосумов.

Об этом сообщает ТСН.иа со ссылкой на Bloomberg.

Состояние Цукерберга издание оценило в 81,6 миллиарда долларов, что на 373 миллиона больше, чем у предыдущего "бронзового медалиста" Баффета.

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Богаче владельца соцсети оказались основатель Amazon Джефф Безос (142 миллиарда долларов) и основной владелец Microsoft Билл Гейтс (94,2 миллиарда долларов).

Ранее сообщалось, что громкий скандал назревает в мире большого бизнеса. Инвесторы Facebook пытаются снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.