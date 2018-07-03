Reuters: Китай склоняет ЕС к союзу против США

Пекин предлагает Европе торговые преимущества в обмен на совместное политическое давление на Америку.

Китай давит на Евросоюз, склоняя его выступить с сильным совместным заявлением против торговой политики президента США Дональда Трампа во время саммита во второй половине этого месяца. Однако, европейцы пока сопротивляются, пишет Reuters со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Во время встреч в Брюсселе, Берлине и Пекине высокопоставленные чиновники Китая, в частности вице-премьер-министр Государственного совета КНР Лю Хэ и министр иностранных дел Ван Йи, предлагали создать альянс между двумя экономическими силами. За это китайская сторона предлагает шире открыть перед европейцами свой рынок в знак доброй воли.

Еще одним предложением Евросоюзу со стороны Пекина было начать совместные действия против США во Всемирной организации торговли. Но ЕС отказался вступать в союз с Китаем против США. Об этом изданию сказали пять европейских чиновников и дипломатов.

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Вместо этого для саммита «ЕС-Китай», который пройдет в Пекине 16-17 июля, готовится умеренное совместное коммюнике, в котором подтверждается приверженность обеих сторон к многосторонней торговой системе. Также в документе указано, что будет создана рабочая группа для модернизации ВТО.

Вице-премьер Лю Хэ в частной беседе также сказал, что на саммите Китай впервые готов объявить, какие именно секторы он может открыть перед европейскими инвесторами. Европейско-китайскую встречу собирается посетить даже лидер КНР Си Цзиньпин. Китайские государственные СМИ уже начали распространять сообщения о том, что Евросоюз якобы уже стал на сторону Китая, ставя Брюссель в несколько неловкое положение. Предыдущие два саммита в 2016 и 2017 годах закончились без заявлений из-за расхождения во взглядах Пекина и Европы на торговлю и ситуацию в Южно-Китайском море.

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«Китай хочет, чтобы Евросоюз стал на сторону Пекина против Вашингтона. Мы не будем этого делать и мы уже сказали об этом китайской стороне», - сказал неназванный европейский дипломат.