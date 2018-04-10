Китай не станет подрывать международный порядок - Си Цзиньпин

Китай будет защищать глобальный мир, а также вносить вклад в его процветание и поддерживать международный порядок, добавил он.

Китай никогда не станет предпринимать попытки подорвать существующий международный порядок. Об этом заявил председатель страны Си Цзиньпин на официальной церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао.

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«Независимо от того, каких успехов достигнет Китай в своем развитии, он никогда не станет угрожать кому-либо в попытке подорвать существующую международную систему или расширить зону своего влияния. Китай, как никогда, будет защищать глобальный мир, а также вносить вклад в его процветание и поддерживать международный порядок»,- подчеркнул глава государства.

Также китайский лидер рассказал о намерении КНР наращивать импорт. Он отметил, что Китай не гонится за положительным торговым балансом. «Внутренний спрос является основной движущей силой экономического развития Китая, а также остается обязательным требованием для удовлетворения ежедневно растущих потребностей народа в лучшей жизни»,- сказал Си Цзиньпин.

При этом Китай в этом году примет ряд значимых мер по расширению доступа иностранных инвестиций на свой рынок, передает слова Си Цзиньпина Reuters. В частности, изменения коснутся сферы услуг, «особенно в финансовом секторе».

«Мы продолжим улучшать ситуацию в нашей стране путем реформ и преобразований, предпримем решительные шаги в области инноваций и развития, расширим рамки открытости и кооперации, и, наконец, будем сотрудничать с остальным миром, внося вклад в развитие всего человечества»,- резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, месяц назад торговую войну Китаю фактически объявили США. КНР нанесла ответный удар, заявив о намерении ввести импортные тарифы на сотню американских товаров, включая соевые бобы.