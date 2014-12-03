The Wall Street Journal: Дружба США и России в Космосе находится на грани краха

Об этом пишет Филипп Шишкин в статье под названием «Дружба США и России в Космосе находится на грани краха», опубликованной на сайте издания The Wall Street Journal.

Россия является основным поставщиком полезной нагрузки на орбиту: от спутников связи для западных компаний до американских астронавтов, направляющихся на Международную космическую станцию.

После того, как в марте Москва аннексировала Крым, Государственный департамент США в рамках санкций против Кремля временно остановил выдачу лицензий на экспорт товаров военного назначения в Россию. Среди них также были спутники. В сентябре космическое агентство NASA представило план, согласно которому две американских компании будут строить ракеты, которые доставят американских астронавтов на МКС. Таким образом, США будут в меньшей степени зависеть от России.

Но коммерческие космические полеты находятся в состоянии кризиса. В октябре взорвалась беспилотная ракета Orbital Sciences, которая должна была лететь на МКС. Через несколько недель разбился космический аппарат Virgin Galactic над пустыней Мохаве; при этом погиб второй пилот. Ракета «Orbital» была оснащена двигателем российской конструкции. Затем компания объявила, что «вероятно» больше не будет полагаться на двигатели такого типа.

Остановка выдачи лицензий США касается, прежде всего, компании International Launch Services (ILS), офис которой зарегистрирован в штате Вирджиния, но находится под контролем Правительства Российской Федерации. Она использует российские ракеты, предназначенные для запуска ядерных боеголовок, чтобы запускать спутники в космос. Эти спутники не только передают радиопрограммы на просторах Соединенных Штатов, но и обеспечивают, в частности, ВМС США широкополосным доступом в Интернет.

ILS и ее клиенты оказывали давление на Вашингтон, чтобы тот исключил спутники из списка на запрет, говорит Филипп Слек, президент компании и бывший менеджер в Boeing. В мае Государственный департамент снова ввел запрет на экспорт.

Санкции против Китая с 1990 года

Сотрудничество между США и Россией в Космосе «весьма ощутимо и очень символично. Как долго продлится эта напряженность в отношениях, неясно», говорит Скотт Пейс, бывший чиновник НАСА, который сейчас работает в Университете Джорджа Вашингтона.

Рынок коммерческих запусков спутников, на который выделяется 5,4 миллиарда долларов США в год, в значительной степени зависит от российских ракет. Недавняя напряженность вызывает беспокойство по поводу надежности снабжения в долгосрочной перспективе. Кроме того, эти ракеты имеют не очень хорошую репутацию из-за многочисленных поломок и неудач.

С 1990 года американские спутники не могут быть запущены в космос с помощью китайских ракет. Исключения может определить только президент. Такая мера была частью санкций против Пекина после резни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Позже к этому прибавилась обеспокоенность по поводу роста вооружения и промышленного шпионажа Китая.

В настоящее время западные спутниковые компании надеются, что кризис в Украине не усугубится и не вызовет каких-либо новых санкций США. «Все может измениться в один момент. Трудно что-то предсказать», сказал менеджер европейской спутниковой компании. «Мы следить за геополитической ситуацией».

В 1975 году США и Россия отмечали «рукопожатием в космосе» свою первую совместную космическую миссию. С тех пор, обе великие державы сотрудничали. После окончания холодной войны, Вашингтон попытался привлечь российских ученых и инженеров для работы над западными проектами – а также, чтобы их не переманили другие государства.

Это был также экономический расчет. Советы разработали надежные методы для доставки грузов в космос. В некоторых случаях, было проще и дешевле покупать продукты советской разработки, чем с нуля разрабатывать альтернативные американские проекты.

ILS делает ставку на ракеты «Протон»

Международная космическая станция является проектом, который поддерживается и совместно финансируется рядом стран, в том числе США и Россией. После 2011 года, когда США закрыли свою программу шаттлов ​​из-за высокой стоимости и проблем безопасности, американских астронавтов на МКС доставляют российские ракеты.

Недавно Конгресс США попросил NASA уточнить свои планы по поводу космической станции из-за «серьезных вопросов» о будущем российско-американского сотрудничества в космосе. Москва посылает противоречивые сигналы относительно проекта. В сентябре NASA отдала производителю самолетов Boeing и компании Space Exploration Technologies, сокращенно SpaceX, контракт на строительство космического корабля, который в 2017 году доставит американских астронавтов на МКС.

Компания по транспортировке спутников ILS появилась в 1990-х годах в качестве совместного предприятия между Lockheed с российским производителем - Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева. Позже, россияне захватили полный контроль. У компании только один продукт: ракета «Протон», которая была разработана в 1960-х годах, как часть советского флота межконтинентальных баллистических ракет. Их запускали из Казахстана.

На рынке коммерческих запусков спутников тяжелого класса доминирует ILS и французская Arianespace. SpaceX хочет обеспечить более высокий уровень конкуренции.

SpaceX подал иск против правительства США, которым компания хочет заставить Вашингтон, больше не запускать хрупкие военные товары в космос ракетами, которые имеют двигатели российской разработки. Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс объявила в июле, что армия хотела бы «как можно скорее покончить» с зависимостью от российских двигателей.

Быстрый интернет для армии США

Ракеты «Протон», тем временем, также подверглись критике из соображений безопасности. В мае 2013 года, «Протон» с российским грузом упал через несколько секунд после запуска. Расследование показало, что датчики скорости были установлены неправильно. Авария - пятая за пять лет – вселила неуверенность спутниковым компаниям, которые сотрудничают с ILS. Затраты на запуск в ILS составляют до $ 95 млн, или около 77 млн ​​евро.

Когда Государственный департамент США приостановил экспортные лицензии весной, ILS и его клиенты начали яростно протестовать. Важным клиентом является британская компания Inmarsat, которая обеспечивает, в частности, американских военных быстрым интернетом из космоса. Один из спутников для данного проекта уже был в воздухе, другие два должны были подождать. В мае Министерство сняло запрет.

Также в мае из-за отказа двигателя упала еще одна ракета «Протон», которая выполняла российскую миссию. «Протон» имеет, несомненно, больше поломок, чем должен», сказал Слек, президент ILS. Но его начальство в Москве упорно трудилось, чтобы исправить ошибки.

Летом ILS пришлось уволить четвертую часть своих работников, потому что уменьшилось количество заказов. И возникла еще одна проблема: Правительство России в очереди на запуск «Протона» всегда пробирается впереди клиентов ILS. Такую практику обеспечивает законодательство Российской Федерации.