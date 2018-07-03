Newsweek: На годовщину Волыни националисты Польши будят старых демонов в отношениях с Украиной

Перед годовщиной трагедии каждое антиукраинское заявление в Польше будет раздуваться российской пропагандой.

Несмотря на то, что послепересмотра закона об институте национальной памяти в Польше пункты в отношении Украины не изменились, националистические и кресовые круги все равно остались недовольны. Их пастырь отец Тадеуш Исакович-Залесский обвиняет президента Анджея Дуду в деятельности в пользу России только потому, что тот мало атакует Украину в вопросе историы Волыни.

Как пишет польский Newsweek, священник называет президента своей страны одновременно и проукраинским, и пророссийским, не смотря на то, что такая его логика противоречит сама себе. Но подобная пропаганда живет по своим правилам. И то, что один из лидеров антиукраинских националистов в Польше отец Исакович-Залесский пытается распространить, принадлежит к каталогу дешевых эмоций, а не оценок международной политики.

В разговоре с порталом DoRzeczy.pl о внесении изменений в закон об институте национальной памяти Польши, священник отмечал, что «прятанье головы в песок в вопросе убийств на Волыни» служит интересам России.

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Издание напоминает о так называемом законе Годвина. В 90-х годах американец Майк Годвин установил, что когда в публичных дебатах одна из сторон прибегнет к сравнениям с Адольфом Гитлером, дискуссию можно заканчивать. А сторона, которая прибегла к такому маневру, проиграла. В польской версии закона Годвина роль Гитлера играет Владимир Путин. И вот отец Тадеуш Исакович-Залесский использовал этот роковой аргумент «ad Putinum».

Священник, известный своей радикальной антиукраинской риторикой, атакует президента Польши Анджея Дуду за лояльность к Украине. При этом он забрасывает польскому лидеру, что его встречи с украинским президентом Петром Порошенко не правильные, потому что тот, по мнению священника-националиста, «прославляет УПА».

Исакович-Залесский утверждает, что польская позиция в вопросе Волыни слишком слаба. И это очень странный тезис, учитывая то, что за последние два года исторические споры доминировали в польской восточной политике, а особенно в отношениях с Украиной. Польское издание пишет, что это произошло не только по вине Варшавы, но и Киева. Ведь президент Украины «заигрывает с националистическими кругами и отдал украинский Институт национальной памяти в руки Владимира Вятровича, конфронтационного историка, который отрицает масштабы преступлений УПА». Позиция обеих сторон таким образом не позволяет достичь взаимопонимания в исторических вопросах. Эта ситуация полностью отрицает то, о чем говорят польские националисты вроде отца Исаковича-Залесского.

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Издание отмечает, что исторические споры доминируют не только в диалоге польских и украинских политиков или историков. Варшава сняла целый фильм «Волынь». А потом в Польше объявили, что после внесения изменений в закон об институте национальной памяти будут преследоваться все украинские историки включительно с Вятровичем, которые отрицают преступления украинских националистов. Киев отреагировал с критикой на такое непонятное отношение Варшавы. И это еще раз доказывает, что тема Волыни и исторической политики доминирует в польско-украинских отношениях над реальной политикой. Но для польских националистов, таких как Исакович-Залесский, этого мало. Священник утверждает, что мол слабостью Польши воспользуется российская пропаганда, которая будет говорить, что поляки хоть и чтят погибших в Катыни, но забыли про Волынь.

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В действительности же российская пропаганда пытается воспользоваться любым напряжением в польско-украинских отношениях. Она обвиняет Польшу в поддержке Украины в то время, когда якобы в Киеве руководят «фашисты». И одной лишь пропагандой и троллями в интернете дело не ограничивается. В Польше пророссийские активисты уничтожают украинские памятники и кладбища. А на Западе Украины произошла целая серия антипольских провокаций. Были и случаи, когда самозваные поляки принимали участие в антипольских манифестациях в Украине. Но все эти провокации поддерживались и организовывались российскими спецслужбами, цель которых настроили поляков и украинцев друг против друга.

Москве очень нужно, чтобы Украина и Польша были в состоянии конфронтации и чтобы вопросы истории разрушили любое сотрудничество в сфере безопасности и экономики. Поэтому в России радуются каждому антиукраинском выступлению в Польше. Российские СМИ со смакованием будут цитировать каждое такое слово. А каждую попытку взаимопонимания между Варшавой и Киевом они будут яро критиковать.