В Польше вступил в силу скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

Принятие этого закона вызвало беспокойство со стороны Украины, США, Израиля.

В Польше 1 марта вступил в силу закон об институте национальной памяти.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Этот документ предусматривает уголовное преследование тех, кто будет "приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание «польские лагеря смерти», а также тех, кто будет отрицать «преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в период 1925-1950 годов.

Принятие этого закона вызвало беспокойство со стороны Украины, США, Израиля. Однако президент Польши Анджей Дуда 6 февраля подписал изменения в закон об институте национальной памяти.

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон «не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Польшей и Украиной», и что «историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов».

В Госдепартаменте США заявили, что польский закон об институте национальной памяти «может подорвать свободу слова и академический дискурс». Также в департаменте отметили, что нужно «быть осторожными, чтобы не препятствовать обсуждению и комментированию Холокоста». Эта часть законодательных изменений в Польше также возмутила Израиль, где закон назвали «необоснованным».