В Генштабе озвучили количество российских военных и боевиков на оккупированном Донбассе

На временно оккупированных территориях Донбасса находится до 6 тысяч кадровых российских военнослужащих и до 40 тысяч пророссийских боевиков. Об этом пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнёв заявил в интервью Радио Свобода.

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"До 6 тысяч российских военнослужащих находится на временно оккупированной территории Донбасса и до 40 тысяч российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, выполняющие задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - сказал Селезнёв.

По его словам, на Донбасс продолжают прибывать кадровые военные РФ, включая командиров.

"Есть непосредственные военные руководители, которые на уровне командира роты и выше, выполняют задачи по принципу "командировка" определенное на время", - отметил Селезнёв.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что на временно оккупированных территориях Донбасса находится 3 тысяч профессиональных российских военнослужащих. В целом, по его данным, на Донбассе в составе российско-оккупационных войск находится 39 тысяч человек.