На парламентских выборах в Испании объявлены экзит-полы
Лидирует правящая Соцпартия
Победу на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Испании, по данным опросов, проведенных среди проголосовавших избирателей (exit-polls), одержала правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), сообщило Национальное радио Испании.
Согласно этим данным, ИСРП получила порядка 170 из 350 мест в нижней палате парламента (в верхней - 208 депутатов).
Опросы были проведены как государственной радиокорпорацией, так и четырьмя ведущими телеканалами страны. О количестве опрошенных лиц не сообщается.
Как правило, данные exit-polls в Испании совпадают с конечными результатами выборов.
Избирательные участки завершили работу в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву), после чего были сразу опубликованы данные опросов, проводившихся в течение всего дня.
В парламент баллотируются более 10 тысяч кандидатов от 92 партий. Основную борьбу ведут Социалистическая партия, возглавляемой действующим премьер-министром страны Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, и Народная партия, во главе которой стоит Мариано Раха.