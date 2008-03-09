На парламентских выборах в Испании объявлены экзит-полы

Победу на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Испании, по данным опросов, проведенных среди проголосовавших избирателей (exit-polls), одержала правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП), сообщило Национальное радио Испании.

Согласно этим данным, ИСРП получила порядка 170 из 350 мест в нижней палате парламента (в верхней - 208 депутатов).

Опросы были проведены как государственной радиокорпорацией, так и четырьмя ведущими телеканалами страны. О количестве опрошенных лиц не сообщается.

Как правило, данные exit-polls в Испании совпадают с конечными результатами выборов.

Избирательные участки завершили работу в 20.00 по местному времени (21.00 по Киеву), после чего были сразу опубликованы данные опросов, проводившихся в течение всего дня.

В парламент баллотируются более 10 тысяч кандидатов от 92 партий. Основную борьбу ведут Социалистическая партия, возглавляемой действующим премьер-министром страны Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, и Народная партия, во главе которой стоит Мариано Раха.