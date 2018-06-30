Разведка США заявила, что Северная Корея увеличивает производство урана для создания ядерного оружия
Разведка США заявила, что Северная Корея увеличивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Пхеньяна о "неизменной и устойчивой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова.
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Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные разведки американских спецслужб. Согласно информации, наряду с научно-исследовательским центром в Йонбене, у КНДР есть еще ряд засекреченных ядерных объектов, где возможны такие работы.
В то же время, Центральное разведывательное управление США и американский Госдепартамент комментарии по этому поводу не дают.
Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема встречи - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.
По итогам встречи подписан совместный документ, подробности которого не разглашаются. Известно лишь, что лидер КНДР "подтвердил свое непоколебимое обязательство о полной денуклеаризации Корейского полуострова".