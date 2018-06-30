Разведка США заявила, что Северная Корея увеличивает производство урана для создания ядерного оружия

Центральное разведывательное управление США и американский Госдепартамент пока не комментируют эту информацию.

Разведка США заявила, что Северная Корея увеличивает производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, несмотря на заявления Пхеньяна о "неизменной и устойчивой воле" к денуклеаризации Корейского полуострова.

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Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на данные разведки американских спецслужб. Согласно информации, наряду с научно-исследовательским центром в Йонбене, у КНДР есть еще ряд засекреченных ядерных объектов, где возможны такие работы.

В то же время, Центральное разведывательное управление США и американский Госдепартамент комментарии по этому поводу не дают.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча президента США с лидером Северной Кореи. Основная тема встречи - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

По итогам встречи подписан совместный документ, подробности которого не разглашаются. Известно лишь, что лидер КНДР "подтвердил свое непоколебимое обязательство о полной денуклеаризации Корейского полуострова".