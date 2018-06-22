Трамп продлил санкции против КНДР еще на год

Трамп продолжил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами.

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против Северной Кореи, несмотря на недавний саммит с лидером КНДР.

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Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает ЕвроПравда. Согласно сообщению, Трамп продолжил действие ограничений, введенных Соединенными Штатами в период между 2010 и 2017 годами. Срок действия санкций, которые предусматривают, среди прочего, ограничения на импорт и замораживание активов, истекал 26 июня.

"Существование и риск распространения материалов, пригодных для использования оружия на Корейском полуострове, а также действия правительства Северной Кореи по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединенных Штатов", - подчеркнули в Белом доме.

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын обязался к "полной денуклеаризации Корейского полуострова" в совместном документе, подписанном с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Позднее Трамп заявил, что санкции против Северной Кореи, несмотря на успех саммита в Сингапуре, останутся в силе.

Заметим, отдельно Трамп заявлял, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше не существует.