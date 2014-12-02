На лекции о Майдане в Москве задержали около 25 человек

Об этом во вторник, 2 декабря, сообщает сайт проекта "ОВД-Инфо", занимающегося помощью задержанным на акциях, сообщает Дождь.

Согласно информации, задержанных посадили в два автозака и увезли в ОВД "Даниловский" для написания некой объяснительной.

Участники лекции сообщили имена некоторых задержанных: Павел Ладышев, Сергей Успенский, Савва Карпов, Виктория Малясова, Олег Богданов, Евгений Зуев, Павел Колесников, Александр Васильев, Тамара Тихонова, Радик Вильднов, Николай Глухин, Данила Наумов, Павел Кулдыков, Роман Рословцев и Александр Щербаков.

По словам Богданова, на лекцию пришли сотрудники полиции в штатском. Сначала они спокойно слушали лекцию, однако потом приехал ОМОН.

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Кроме того, у входа в здание, где читали лекцию, проходил пикет активистов Национал-освободительного движения.

Активисты НОД пытались вручить шедшим на лекцию печенье и обвиняли их одновременно в принадлежности к "Правому сектору" и ЛГБТ-сообществу. Позже некоторых "НОДовцев" также задержали.

По данным "ОВД-Инфо", задержанных слушателей лекции пытались обыскать в автозаках.

"Свободная школа Сопротивления" - это проект гражданских активистов, в рамках которого проводятся лекции на важные общественные и политические темы.

Второго декабря начала работать "Свободная школа сопротивления" в Киеве, где была прочитана лекция на тему: "Майдан — организация пространства свободы. Опыт противостояния". В Москве эта лекция была организована по скайпу.