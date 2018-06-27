США отказались финансировать антитеррористический отдел ООН, которым руководит Россия

Вашингтон разозлило, что российский руководитель не допустил к участию в антитеррористической конференции общественные организации.

США решили отменить выделение 2 миллионов долларов для финансирования антитеррористического отдела ООН, а также сократили свое участие в конференции по этому вопросу. Таким образом, администрация Дональда Трампа пытается с помощью финансового рычага протолкнуть реформу международной организации, пишет Reuters.

Решение Вашингтона появилось после того, как глава антитеррористического отдела, бывший российский дипломат с 30-летним опытом, решил не допустить к антитеррористической конференции общественные организации. Об этом изданию сказали американские дипломаты на условиях анонимности. Они также уточнили, что «не последнюю роль" играет то, что Владимир Воронков, который возглавляет отдел ООН, россиянин. Ведь его страна оказывает на него большое давление.

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«Нет другого разумного объяснения, почему бы ООН должен был цензуровать конференцию, кроме необходимости обуздать политическое давление со стороны горстки отвратительных стран, таких как Россия, Сирия, Иран, Куба и Венесуэла, у антитеррористическим усилиям которых нет доверия и для которых блокирование участия гражданского общества – это норма», - сказала представитель США в ООН Никки Хейли.

Недавно США вышли из Совета ООН по правам человека. Тогда Хейли раскритиковала совет как "защитника нарушителей прав человека и свалку политических предубеждений" и обвинила орган в политизированности.