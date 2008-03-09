В Венгрии проходит референдум о правительственных реформах

В Венгрии проходит общенациональный референдум по вопросу правительственных реформ.

Как передает ИТАР-ТАСС, на референдуме гражданам страны предстоит выразить отношение к важным аспектам правительственных реформ, ответив на вопросы, касающиеся введенной в прошлом году платы за посещение врача, пребывание в стационаре и обучение в вузах.

Всего на территории страны открыто около 11 тыс. участков для голосования, еще 91 действует за рубежом. Принять участие в референдуме могут чуть более 8 млн. венгров, обладающих правом голоса в стране, население которой едва превышает 10 млн. человек.

Для признания действительными результатов голосования, в нем должны принять участие не менее четверти или 2 млн. обладающих правом голоса граждан. Согласно данным соцопросов, проведенных перед референдумом, о намерении воспользоваться своим конституционным правом заявили более 40% респондентов.