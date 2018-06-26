В Молдове признали недействительной победу оппозиционера на выборах мэра Кишинева

Результаты выборов мэра Кишинева признали недействительными, поскольку в день выборов велась агитация.

Высшая судебная палата Молдовы 25 июня оставила в силе решение Апелляционной палаты о непризнании результатов выборов мэра Кишинева. Таким образом, была отклонена кассационная жалоба лидера оппозиционной проевропейской партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрея Нэстасе.

Как передает РБК, досрочные выборы мэра Кишинева были объявлены после отставки мэра молдавской столицы Дорина Киртоакэ. В мае 2017 года он и еще ряд работников городского управления были арестованы из-за скандала, связанного с платными парковками.

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Досрочные выборы мэра в столице Молдовы проходили в два этапа. Первый прошел 20 мая, второй - 3 июня.

По данным Центральной избирательной комиссии Молдовы, Нэстасе набрал 52,6% голосов избирателей. Его соперник социалист Ион Чебан, который также является пресс-секретарем пророссийского президента страны Игоря Додона, - 47,4%. При этом кандидат от правящей Демократической партии, и. о. мэра Кишинева Сильвия Раду, выбыла из гонки во время первого тура голосования, набрав 17,6%. Однако суд первой инстанции и Апелляционная палата отказались признать результаты выборов, поскольку в день выборов велась агитация, что запрещено законодательством.

Как сообщал УНИАН, ранее Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья.