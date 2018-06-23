Суд Ватикана вынес приговор экс-дипломату за распространение детской порнографии

Подобное впервые случается в стране.

Суд Ватикана приговорил бывшего дипломата к 5 годам заключения за хранение и распространение детской порнографии.

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Подобное впервые случается в Ватикане. Обвиняемый признался, что распространял и хранил детскую порнографию в период "слабости" и кризиса, когда его перевели на работу в Вашингтон, передает ТСН. По его словам, он "сбился со священнического пути, который на самом деле любил".

Вместе с тем, судья заявил, что монсеньйор Карло Альберто Капела продолжал хранить детское порно даже после того, как был отозван из Вашингтона. В его смартфоне и аккаунтах обнаружили более 50 порнографических фотографий, фильмов и аниме.

Суд завершился тем, что обвиняемый обратился с просьбой смягчить наказание.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Ватикане за детскую порнографию арестовали дипломата. Его арест состоялся после выдачи соответствующего ордера от главного магистрата Святого Престола.