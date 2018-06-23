Количество пострадавших в результате теракта в Эфиопии возросло до 132 человек

Один из раненых скончался в больнице.

Один человек погиб и по меньшей мере 132 получили ранения в результате теракта во время митинга в столице Эфиопии Аддис-Абебе в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда.

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Об этом сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на данные министра здравоохранения страны Амира Амана.

Он отметил, что в больнице скончался один из пострадавших при взрыве гранаты.

Ахмед возглавил правительство Эфиопии в апреле этого года после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку. Став премьером, он провозгласил курс на реформирование страны.

Как сообщал УНИАН, ранее сообщалось, что в результате взрыва, прогремевшего во время митинга в поддержку нового премьера Эфиопии Ахмеда в Аддис-Абебе, погибших нет, пострадали по меньшей мере 83 человека. Злоумышленники бросили гранату в сторону сцены, где находился премьер.