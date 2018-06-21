Вот тебе, Ангела: политолог рассказал, как Трамп швырнул Меркель пару конфет на саммите G7 (видео)

Представители G7 пытались надавить на Трампа, чтобы он подписал итоговое коммюнике саммита.

Президент США Дональд Трамп на переговорах в ходе саммита G7 демонстративно бросил две конфеты Starburst федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

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Как сообщает The Hill, об этом в эфире канала CBS News рассказал американский политолог, глава Eurasia Group Ян Бреммер.

По его словам, в ходе саммита между президентом США и прочими лидерами стран G7 возникли разногласия из-за торговой политики и вопроса возвращения России в формат G8.

Бреммер описал причудливый инцидент, случившийся ближе к концу саммита. Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо вместе с несколькими союзниками попробовали «надавить» на Трампа, чтобы он подписал итоговое коммюнике саммита.

Трампу, по словам эксперта, явно не нравилось, что участники саммита объединились против него.

«В конечном итоге, он [Трамп], согласился, сказал, что подпишет это. И в этот момент он встал, сунул руку в карман своего пиджака, достал оттуда две конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: «Вот, Ангела. Не говори, что я никогда ничего тебе не даю», – рассказал Бреммер.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7 8-9 июня из-за заявлений, сделанных премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время его пресс-конференции. Канадский премьер в своем выступлении подверг Вашингтон критике, в частности, за введение пошлин на ввоз стали и алюминия.