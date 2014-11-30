СМИ: на Украину подали иск в ЕСПЧ за Boeing, сбитый боевиками

Об этом сообщила DW.DE со ссылкой на газету Bild am Sonntag. По данным издания, истец обвиняет украинские власти в "убийстве путем бездействия" и требует выплатить ей $1 млн (около 800 тыс. евро) в качестве компенсации за нанесенные физические и нравственные страдания.

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В иске указано, что Украина "обязана была закрыть для пролета гражданских самолетов свое воздушное пространство в зоне противостояния с вооруженными пророссийскими сепаратистами". Этого не было сделано, поскольку власти страны не хотели терять деньги, получаемые за авиатранзит.

Как отмечает Bild am Sonntag, ранее через воздушное пространство Украины пролетали до 700 гражданских авиасудов в день. Это ежемесячно приносило в бюджет страны миллионы долларов.