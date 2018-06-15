В Мюнхене неизвестный напал с ножом на людей

,Нападение произошло в квартире жилого дома.

В Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб, сообщает TZ Online.

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Отмечается, что нападение произошло в квартире жилого дома. Одна женщина скончалась от полученных ранений, также были ранены еще одна женщина, один мужчина и собака.

В настоящий момент подозреваемый в нападении разыскивается полиции. Отмечается, что он, скорее всего, был знаком с жертвами.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом совершил нападение на пассажиров поезда в Германии. По данным полиции, 24-летний нападавший был беженцем из Эритреи.