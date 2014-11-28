Состояние здоровья Эльдара Рязанова ухудшилось, в реанимацию почти никого не пускают - СМИ

Состояние режиссера Эльдара Рязанова, госпитализированного в НИИ нейрохирургии им. Бурденко с острым нарушением мозгового кровообращения, ухудшилось, к нему в реанимацию пускают только ближайших родственников, сообщил ТАСС врач НИИ им. Бурденко, знакомый с ситуацией.

"Состояние Эльдара Александровича сначала действительно было стабильным, но потом ухудшилось, поэтому мы отложили его перевод из реанимации в общую палату", - сказал врач.

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По его словам, состояние режиссера оценивается как тяжелое. "Родственников к нему не пускают, только жену и самых близких", - сообщил он.

25 ноября Рязанов, которому 18 ноября исполнилось 87 лет, лег в больницу для обследования. По словам друзей режиссера, он почувствовал недомогание и ему на всякий случай вызвали врача, который госпитализировал его на несколько дней "для перестраховки". На следующий день руководитель Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия заявил, что Рязанов идет на поправку.