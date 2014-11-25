Режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии

Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, его состояние врачи оценивают как стабильное, передает ТАСС.

"Мы можем подтвердить информацию о госпитализации режиссера, так как вызов поступил на станцию скорой помощи, а скорая перенаправила его в ЦЭМП. Состояние Эльдара Рязанова стабильное", - сообщили в департаменте.

Читайте такжеУмер режиссер Юрий Любимов

Напомним, 18 ноября режиссеру исполнилось 87 лет.