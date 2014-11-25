Режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии
00:15, 25 ноября 2014Мир
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Известный режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в институт нейрохирургии им. Бурденко
Режиссер Эльдар Рязанов госпитализирован в тяжелом состоянии / xn--j1aidcn.org
Как сообщили в департаменте здравоохранения Москвы, его состояние врачи оценивают как стабильное, передает ТАСС.
"Мы можем подтвердить информацию о госпитализации режиссера, так как вызов поступил на станцию скорой помощи, а скорая перенаправила его в ЦЭМП. Состояние Эльдара Рязанова стабильное", - сообщили в департаменте.
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Напомним, 18 ноября режиссеру исполнилось 87 лет.
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