ЧМ-2018 в России охраняют "казаки", воевавшие на стороне террористов на Донбассе и в Сирии - Reuters

Наибольшее количество "казаков" будет размещено в Сочи: местная организация "Кубанское казачье войско" задействует 538 казаков для охраны чемпионата.

Безопасность на чемпионате мира по футболу 2018, который принимает Россия, обеспечивают полувоенные формирования, в которые входят "казаки", которые принимали участие в боевых действиях в Сирии и на Донбассе со стороны террористов.

Об этом сообщает ТСН, со ссылкой на Reuters.

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Как рассказали изданию атаманы "казачьих" войск и региональные чиновники, более 800 представителей как минимум шести местных казацких отрядов будут патрулировать улицы, фан-зоны и места базирования команд во время чемпионата, а в некоторых регионах РФ они также будут выполнять функции стюардов или волонтеров.

В частности "казачий" командир Александр Анищенко подтвердил, что около 200 членов "казачьего общества "Всевеликое войско Донское", которые поддерживают боевиков на востоке Украины, будут охранять территории возле стадиона "Ростов-Арена" во время матчей ЧМ-2018.

Также отмечается, что наибольшее количество "казаков" будет размещено в Сочи: местная организация "Кубанское казачье войско" задействует 538 казаков для охраны чемпионата.

По данным Reuters, минимум пять бойцов "Кубанского казачьего войска" были убиты во время боевых действий на востоке Украины и в Сирии с 2014 года, а в общем изданию известно о 19 наемников, которые воевали на стороне боевиков на Донбассе или как частные военные контрактники на стороне правительства в Сирии, принадлежащих к официально зарегистрированным "казачьим" отрядам.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии агентству назвал использование "казаков" на ЧМ-2018 недопустимым, а также свидетельством неспособности руководства РФ обеспечить правопорядок силами государственных органов.

Кроме того, Турчинов заявил, что бездействие ФИФА и международного сообщества в этом вопросе свидетельствуют о фактической поддержке российской агрессии против Украины.

"Со стороны же международного сообщества, согласие с такими действиями являются согласием и фактической поддержкой агрессии против Украины", - отметил секретарь СНБО Украины.

В США также раскритиковали привлечение казаков к организации ЧМ-2018.

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"Привлечение этих групп ФИФА является поразительным отступлением от устава организации. Я боюсь, что эти силы, вместо того, чтобы гарантировать безопасность на мирном, многонациональном мероприятии, будут усмирять критиков правительства, бить протестующих и расправляться со всеми, кто не соответствует стандартам Путина", - заявил высокопоставленный член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Элиот Энджел.

Тем временем официальный представитель ФИФА сообщил, что организация "полностью доверяет механизмам безопасности и концепции всеобъемлющей безопасности", разработанным российскими властями и местными организаторами турнира.

Как сообщал УНИАН, Австралия объявила дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России. Также дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия, которая не входит в ЕС.

Причинами для этого стало вторжение РФ в Украину и Сирию, отравление в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, голодание украинских политзаключенных, в том числе режиссера Олега Сенцова, и систематическое нарушение прав человека в Российской Федерации.