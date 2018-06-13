Советник Трампа по нацбезопасности получил 115 тысяч долларов от фонда Пинчука

Документы свидетельствуют, что эта выплата была наибольшей единовременной выплатой, которую Джон Болтон получил в прошлом году.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил 115 000 долларов в прошлом году за участие в двух событиях, спонсованих фондом украинского бизнесмена-металлурга.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на The Washington Post.

Так, в прошлом сентябре Болтон выступил в Киеве. Во время выступления, Болтон заверил аудиторию, что президент Трамп не будет вносить радикальных изменений внешней политики США.

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«Представление, что (выборы Трампа) обозначат радикальное изменение в международной политике, является просто неверными», - отмечал Болтон, отвечая на вопрос интервьюера – британца.

«Ради Бога, успокойтесь», - добавил Болтон, пишет The Mercury News, ссылаясь на видео с конференции.

Участие Болтона в мероприятии в Киеве и в другом событии в Мюнхене в этом феврале было оплачено фондом Виктора Пинчука, говорится в финансовой отчетности, обнародованной в понедельник Белым домом, отмечает издание.

Документы свидетельствуют, что эта выплата была наибольшей единовременной выплатой, которую Болтон получил в прошлом году.

В целом, Болтон сообщил о доходах в 747 000 долларов в качестве гонораров за выступления, включая 569 000 долларов от Fox News, где он выступал в качестве эксперта.